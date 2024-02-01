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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كبار الشخصيات العامة يقدمون واجب العزاء في والدة زوجة عمرو الجنايني

صدى البلد

حرص المئات من السياسيين والمصرفيين و رجال الدولة على تقديم واجب العزاء إلي عمرو الجنايني نائب المسؤول التنفيذي و العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر ciB ، في وفاة والدة زوجته و ذلك بدار مناسب عمر مكرم بوسط البلد القاهرة.

وحرص المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، على تقديم واجب العزاء، وكذلك الفنان محمد رمضان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وغيرهم.


وبدأ عزاء رجاء أحمد بزان،  حماة عمرو الجنايني نائب المسؤول التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر CIB، بعد صلاة المغرب مساء أمس  الأربعاء، بدار مناسبات عمر مكرم في وسط القاهرة، واستقبلت الأسرة المعزين وفي مقدمتهم عمرو الجنايني


يذكر أن كانت قد رحلت  عن عالمنا، رجاء أحمد بزان، حماة عمرو الجنايني نائب المسؤول التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر CIB، الأحد الماضي، ونشر عمرو الجنايني على صفحته الشخصية على فيس بوك منشورا يعلن من خلاله وفاتها، وكتب قائلا: البقاء لله.. توفت إلى رحمه الله حماتي المرحومة بإذن الله رجاء أحمد بزان.. الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.. نرجوكم الدعاء.

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