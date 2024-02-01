أحمد المسلماني: أكاذيب نتنياهو أصبحت موجهة إلى مصر.. فيديو

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن أكاذيب نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، قائلا: يكذب كما يتنفس ويكذب منذ سنوات وأثناء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على قناة الحياة، نتنياهو يكذب كثيرا وفي أمور مختلفة، ولكن أكاذيبه الجديدة أصبحت موجهة إلى مصر.

واسترسل : نتنياهو يقول إن مصر تمنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، يقول ذلك والحرب والمساعدات العالم كله يراها ويدرك ما تفعله اسرائيل.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية متواجده أمام المعبر، وجيش الاحتلال هو من يمنع دخولها ويهدد بقصفها.

ولفت إلى أن نتنياهو يقول إن مصر ترسل أسلحة ومتفجرات إلى القطاع عبر الأنفاق، والهدف منها هو احتلال المحور الحدودي بين مصر وفلسطين.