سي إن إن: زيلينسكي يعتزم إقالة القائد الأعلى للجيش الأوكراني

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأوكراني فلودموير زيلينسكي، سيصدر مرسوم نهاية الأسبوع الجاري بشأن إقالة فاليري زالوجني من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر أن "زالوجني كان لا يزال في منصبه حتى مساء الأربعاء، ولكن بحلول نهاية الأسبوع من المتوقع صدور مرسوم بشأن الإقالة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن السلطات الأوكرانية أجلت إقالة زالوزني بسبب تسرب معلومات، وعرض زيلينسكي على زالوزني منصب مستشار الدفاع.

وقال نائب البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو إن مكتب زيلينسكي يشعر بالقلق من أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني أدلى بتصريحات سياسية وليست عسكرية.