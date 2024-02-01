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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مصرع 4 من جنوده في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل 4 جنود إضافيين من القوات الإسرائيلية المشاركة في العمليات البرية في قطاع غزة، خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام العبرية، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 560 قتيلًا، منهم 223 عسكرياً سقطوا منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصرع 3 جنود إضافيين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كان الجنود القتلى هم الرائد احتياط نيتزر سيمشي، والنقيب احتيط جافرييل شاني، والضابط يوفال نير.

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