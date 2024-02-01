طرح "إلى ابني" بالسينمات في السعودية.. اليوم

تستقبل اليوم دور العرض السينمائية السعودية الفيلم التونسي “إلي ابني”، والذي يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية فيصل (الذي يلعب دوره العابدين)، وهو مواطن بريطاني من أصل سعودي يعيش في لندن مع ابنه آدم (زهر) البالغ من العمر سبع سنوات.

وبعد عدة أعوام من وفاة زوجته أنجيلا، يقرر فيصل فجأة ترك وظيفته وحياته في المملكة المتحدة، والعودة بصحبة ابنه إلى المملكة العربية السعودية التي غادرها قبل نحو 12 عاماً حين ترك مدينته أبها، وشقيقتيه نورا وشهد، وشقيقه الأصغر فارس، ووالده ابراهيم.

ويمثل فيلم "إلى ابني" المشروع الثاني لظافر العابدين في الإخراج، وذلك بعد فيلمه "غدوة" في عام 2021، والذي لعب كذلك بطولته وشارك في كتابته وإنتاجه من خلال شركة Double A Productions وكن عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 حيث فاز بجائزةFIPRESCI لأفضل فيلم في المسابقة الدولية.