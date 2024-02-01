عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح "إلى ابني" بالسينمات في السعودية.. اليوم

الي ابني
الي ابني

تستقبل اليوم دور العرض السينمائية السعودية الفيلم التونسي “إلي ابني”، والذي يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين. 

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية فيصل (الذي يلعب دوره العابدين)، وهو مواطن بريطاني من أصل سعودي يعيش في لندن مع ابنه آدم (زهر) البالغ من العمر سبع سنوات.

تعرف على أحداث الحلقات الجديدة من "روز وليلي"

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

 وبعد عدة أعوام من وفاة زوجته أنجيلا، يقرر فيصل فجأة ترك وظيفته وحياته في المملكة المتحدة، والعودة بصحبة ابنه إلى المملكة العربية السعودية التي غادرها قبل نحو 12 عاماً حين ترك مدينته أبها، وشقيقتيه نورا وشهد، وشقيقه الأصغر فارس، ووالده ابراهيم.

ويمثل فيلم "إلى ابني" المشروع الثاني لظافر العابدين في الإخراج، وذلك بعد فيلمه "غدوة" في عام 2021، والذي لعب كذلك بطولته وشارك في كتابته وإنتاجه من خلال شركة Double A Productions وكن عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 حيث فاز بجائزةFIPRESCI  لأفضل فيلم في المسابقة الدولية.

المملكة العربية السعودية ظافر العابدين مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مملكة العربية السعودية فيلم إلى ابني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

ترشيحاتنا

حجبت عن الأسواق|الداخلية تضبط أطناناً ضخمة من السلع الغذائية في حملات تفتيشية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يثمن دور مصر الداعم لبلاده ومساندتها لجهود المصالحة

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

المفتي: مدرسة الجنيد بسنغافورة تقوم بدور رائد في نشر العلم والمنهج الوسطي

تهديد الشناوي.. سر تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل| مفاجأة

قفل اللعبة .. أبو مسلم: محمد صلاح حطم جميع الأرقام القياسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ