النائب العام يضطلع على الكشوف ربع السنوية ونسب إنجاز قضايا الاستئناف

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ حيث استقبل على مدار الأسابيع الماضية، رؤساء الاستئناف لنيابات استئناف أسيوط وقنا وبني سويف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي

كما عرضوا على النائب العام أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية. هذا وقد تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى المستشار محمد شوقي على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة، كما أكد ضرورة الالتزام بالمبيت بالفترة المسائية حفاظًا على سلامتهم.

هذا وقد أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

IMG-20240201-WA0009