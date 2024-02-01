2023 الأسوأ.. سوق الهواتف يتراجع عالميا لأدنى رقم منذ 11 عاما

كشفت دراسة حديثة لشركة Canalys، عن أن شحنات الهواتف الذكية لعام 2023 بلغت 1.142 مليار جهاز، وهو الرقم الأدنى منذ 11 عاما.

وحققت شركة آبل المرتبة الأولى للمرة الأولى مدفوعة بفترة ركود شهدها منافسها الرئيسي، سامسونج، الذي شهد انخفاضاً بنسبة 13%.

وأوضح المحللون، أن فترة العطلات شهدت انتعاشاً إيجابياً في الصناعة، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 8%، مما يشير إلى استقرار السوق.

وقال Sanyam Chaurasia، المحلل الرئيسي في Canalys، إن سوق الهواتف الذكية واجه رياحا معاكسة قوية، لكن تعافي الطلب في الأسواق الناشئة أدى إلى انتعاش عالمي في النصف الثاني من العام.

وشهدت كل من أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط نمواً سنوياً في الشحنات، مما عوض انخفاض الشحنات في باقي أنحاء العالم (آسيا والمحيط الهادئ والصين و أوروبا وأمريكا الشمالية).

واستفادت كل من Transsion (مالكة العلامات iTel و Infinix و Tecno) و Xiaomi من الانتعاش، حيث حققت زيادة ملحوظة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023، ودفع ارتفاع الطلب شركة Transsion إلى المرتبة الرابعة للربع الرابع من عام 2023.

وأضاف التقرير، أن الأسواق الناشئة ستظل ساحة معركة حيوية لجميع المصنعين الذين يسعون إلى تحقيق النمو، حيث تواجه المناطق المتقدمة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا انخفاضاً في إنفاق المستهلكين واستثمارات أقل في القنوات.

وعلى الرغم من انخفاض السوق، لم تعد مخزونات الأجهزة تمثل مشكلة كبيرة، كما ينبغي أن تسمح أسعار المكونات المنخفضة للموردين بدعم المزيد من حوافز البيع المرنة للمستهلكين.

وبالتركيز على الأرقام، لا تزال Apple و Samsung تتصدران سوق الهواتف الذكية عالمياً، تليهما Xiaomi في المركز الثالث و Oppo في المركز الرابع.

وأطلقت شركات مثل vivo و Honor أجهزتها الرائدة ومن المتوقع أن تتحدى Transsion على مكان في المراكز الخمسة الأولى.

وقال Zhu إن عام 2024 من المحتمل أن يشهد توجه المصنعين في استراتيجياتهم نحو إحدى خيارين: إما الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على الأجهزة أو توسيع الشحنات في قطاع الأجهزة متوسطة إلى منخفضة التكلفة.

وقامت Samsung للتو بإطلاق هواتف Galaxy S24 الذكية مع نظام Galaxy AI على مستوى العالم، بينما أطلقت الشركات الصينية الهواتف في السوق المحلية؛ ومن المؤكد أن الخطوة التالية ستكون التوسع دولياً.

وخلص التقرير إلى أن قطاع السوق الشامل سيكون بؤرة الاهتمام بالنسبة للموردين، بينما ستكون عروض القيمة مقابل المال وبأسعار معقولة من أهم استراتيجيات المنتجات على المدى القصير.