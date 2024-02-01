الشاعر فاروق جويدة: معرض القاهرة الدولي للكتاب هدية مصر للثقافة العربية

أكد الشاعر الكبير فاروق جويدة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد هدية مصر، صاحبة الدور الرائد ، للثقافة العربية.



وقال جويدة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن المبدعين العرب معتادون على زيارة القاهرة كل عام تزامنا مع معرض الكتاب الذي بات منبرا للحوار المثمر وساحة ثرية للنقاش لتبادل الأفكار والثقافات.



وأضاف أن مصر قدمت ، من خلال معرض الكتاب ، نموذجا فريدا لدول عربية كثيرة بينما بقي معرض القاهرة يتصدر المشهد العربي ثقافيا وابداعيا .



ولفت إلى أن الناشرين ودور النشر والآلاف من الزوار يلتقون في هذا المحفل الذي يعمل على رفع الوعي من خلال القراءة والثقافة .



وأشاد الشاعر الكبير فاروق جويدة باختيار كل من الدكتور سليم عالم المصريات الفذ والمبدع يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال شخصيات المعرض في دورته الحالية .



ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على عالم المصريات الدكتور سليم حسن (1893 - 1961)، ليكون شخصية المعرض ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني (1931- 2023) ليكون شخصية معرض الطفل .



وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال(٥٥) خلال الفترة من ٢٥ يناير الماضي على أن تستمر حتى السادس من فبراير الجاري تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بينما تستضيف مصر النرويج ضيف شرف.



ويضم المعرض هذا العام محورا جديدا "مؤتمر اليوم الواحد" ، بينما يضم ستة مؤتمرات منها على سبيل المثال مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية.