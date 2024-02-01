كفر الشيخ.. تحرير 33 محضرا ضد المخابز المخالفة ببيلا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الخميس، 33 محضراً ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وإبراهيم موافي، نائب رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وتمكنت الحملة من تحرير 33 محضراً لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 24 محضراً للتلاعب فى الموازين، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، و4 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

وجري تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.