إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ | صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، استمرار أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من خلال استمرار العمل للموجة 22 إزالات، تنفيذاً لسياسات الدولة بمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها بالكامل، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وتابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ، في ثالث أيام الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وقامت الحملة باستكمال أعمالها بنطاق قرية دقلت.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 29 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها فدان و11 قيراطاً، وقد تمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

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