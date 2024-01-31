بمشاركة 30 طليعًا.. ورشة تدريبية عن صناعة الشموع للنشء في كفر الشيخ

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، ورشة تدريبية لصناعة الشموع، بقاعة البرلمان والتعليم المدني، من خلال إدارة تنمية النشء بمشاركة 30 طليعاً وطليعة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرامج الفنية للنشء تعمل على تنمية المواهب الإبداعية لديهم، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء، فى هذه السن لتأصيل الهوية المصرية، وإحياء الحرف التراثية، من خلال أفكار مبتكرة يقدمها المشاركون الصغار، لافتاً إلى أن الورش الفنية تعد مناخًا مناسبًا لتعريف الجيل الحالي، والأجيال القادمة، بفنون مصر التراثية الأصيلة.

وقدّمت الورشة التدريبية رانيا عصام وتضمنت التعرف على أنواع مادة الشمع المختلفة واستخداماتها، ومعرفة الأدوات المستخدمة لصناعة الشموع، وأنواع القوالب، وتقنيات استخداماتها، في الصب والتفريغ، وكيفية تجهيز الفتيلة سواء قبل الصب أو بعده، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وإعداد وتنظيم فريق عمل الإدارة.