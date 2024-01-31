رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد إنشاءات المدينة الطبية الجديدة |صور

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبي وأعمال التجهيزات في مستشفى الأورام الجامعي للوقوف على آخر مستجدات الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع في إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية في الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومسؤولي الشركة الوطنية للمقاولات.



أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من إنجاز مستشفى الطوارئ والأورام والعيادات الخارجية والمقامة داخل الحرم الجامعي، في إطار استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بها بإنشاء المستشفيات الجديدة ذات التخصصات الضرورية والملحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس الجامعة، إن الأعمال جارية في مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام والعيادات الخارجية، كأحدث الإنشاءات الطبية التي تشهدها الجامعة، ضمن المنظومة الطبية التي تتميز بها جامعة كفر الشيخ، مؤكدا أنه بالانتهاء من مستشفى الطوارئ والأورام والعيادات الخارجية، تكتمل المنظومة الطبية داخل الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن حلم الانتهاء من إنشاء المدينة الطبية داخل الجامعة بات قريباً وسيصبح إنجازاً كبيراً للقطاع الطبي بالمحافظة وهو حلم لأبناء كفر الشيخ، بدلا من الانتقال لمستشفيات الطوارئ والأورام بالمحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا فضلاً أنه يعد مشروعاً قومياً لمحافظة كفر الشيخ.

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