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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق ورش عمل حول ريادة الأعمال بمركز الابتكار في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلقت ورش عمل حول ريادة الأعمال "Entrepreneurship Workshop" بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس وهى موجهه لجميع طلاب جامعة عين شمس بجميع تخصصاتهم وذلك بهدف تحسين وتطوير مهارتهم والمساعدة في تحقيق اهدافهم وتطوير افكارهم ومشاريعهم البحثية وكيفية الخروج بمنتجات أولية لها خطة مالية ناجحة يمكن الأعتماد عليها لتحقيق أرباح.

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موعد فتح باب الالتماسات على نتائج آثار عين شمس في هذا الموعد

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رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير مكتب هيئة فولبرايت لبحث توسيع التعاون

حيث منحتهم هذه الفرصة إستكشاف عالم ريادة الاعمال بأسلوب بسيط وعملي وفعال
ومن ضمن مكاسب ورش العمل ايضا

1. تعليمهم كيفية تحليل المشاكل والتحديات المتعلقة بالاقتصاد المحلي، وإزاي ممكن استخدام التفكير التصميمي لإيجاد حلول فعّالة.

2. اكسابهم مهارات في تطبيق فكر ريادة الأعمال وكيفية تحويل أفكار جديدة إلى مشاريع حقيقية.

3. تعليمهم أهمية التعاون والعمل الجماعي في دعم الابتكار وتحقيق الأهداف المستدامة.

وذلل بحضور طلبة و طالبات من كليات (الأداب - البنات -العلوم -الحاسبات -الأثار- التجارة - التربية النوعية - الطب البشري -الأسنان- التمريض - الإعلام - الألسن - التربية -الصيدلة -الهندسة -الحقوق -الزراعة).

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ورش عمل Entrepreneurship Workshop مركز الابتكار جامعة عين شمس تطوير افكارهم Jobs Education

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