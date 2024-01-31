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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير مكتب هيئة فولبرايت لبحث توسيع التعاون

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لمكتب هيئة فولبرايت بمصر؛ بحضور الدكتور علي الانور عميد كلية الطب ، الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ،الدكتورة لبني عز العرب رئيس قسم الأورام بكلية الطب، الدكتورة عزة عادل أستاذ علاج الأورام والمهندسة ايمان سامي ممثلة عن وزارة التعليم العالي، مي عياد منسق برنامج تبادل الخبراء الأمريكيين بالهيئة.

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يأتي اللقاء في ضوء حرص الجانبين علي مواصلة التعاون المثمر والمستمر منذ سنوات وخاصة في المجال الطبي والرعاية الصحية والهندسة، تعاون منذ عام ٢٠١٣،وكذلك بحث توسيع التعاون ليشمل مجالات اخري كالطاقة والمياه والصيدلة.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن جامعة عين شمس تحرص على تفعيل وتوسيع الشراكة مع مختلف المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم.

واستعرضت الدكتورة ماجي نصيف تاريخ الهيئة في مصر منذ عام 1946، كما أشادت بكثافة الحضور والاهتمام الذي لمسته من المجتمع الجامعي بعين شمس، مشيرة إلى أبرز البرامج والفرص التي تقدمها هيئة فولبرايت.

كما  قدمت الدكتورة ماجي نصيف تقريرًا بمقترحات عن المنح الدراسية التي ستقوم الهيئة بمنحها للدارسين المصريين خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خطط المشاريع في مجالات التطوير المهني وإعداد القادة.


وناقش اللقاء أيضا ، جدول منح الخبراء الأمريكيين الذين سيحضرون لمصر خلال الفترة القادمة.

جامعة عين شمس

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