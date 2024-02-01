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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ورشة عمل مجانية لتنمية مهارات التعامل مع الجمهور بكلية آداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ورشة عمل مجانية بعنوان  "مهارات التعامل مع الجمهور" للعاملين بالكلية والجهاز الإداري.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس وإشراف الدكتورة هويدا عبد الحميد مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة ، الدكتورة بهاء إبراهيم عبد الحافظ الاستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات

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أوضحت الدكتورة حنان سالم محاور وأهداف الورشة والهدف من إنعقادها هو رفع كفاءه وتنمية مهارات التعامل مع الجمهور للعاملين بالكلية وقد بدأت سيادتها بطرح عدة أسئلة في بداية الورشة حول
المهارات المطلوبة في التعامل مع الآخرين، وأهمية أن يكون الموظف الإداريّ يتمتع بمهارات في التعامل مع الآخرين، و استراتيجيات تطوير مهارات التواصل الفعال.

كما تحدثت أيضا عن نماذج للمهارات الناعمة وكيفية التحكم في الذات والقدرة على الثبات الإنفعالي وبينت أن من فوائد الإستماع الفعال أنه يقوم بعلاقات قوية ومثمرة بين الأشخاص وزيادة مستوى التفاهم والتعاون وتقليل الأخطاء والتوتر في التواصل واوضحت أن من خصائص الثبات الإنفعالي أنه يحقق التعاون وبناء علاقات إيجابية وتجنب الصراعات.

وأكدت الدكتورة حنان سالم أنه لكي يكون الشخص متمتع بالثبات الإنفعالي علية بتنمية مهارته عن طريق ممارسة التنفس وتجنب الردود العاطفية، توخي الصبر والتفكير قبل الرد، التفكير في حل المشكلات وليست معايشة المشكلات.

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كلية الاداب جامعة عين شمس ورشة عمل مهارات التعامل الدكتور محمد ضياء زين العابدين Jobs Education

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