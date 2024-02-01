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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عروض السيرك القومي تلفت أنظار جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

لفتت عروض "السيرك القومي" أنظار جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة ال 55 المنعقدة حاليا، وذلك بعد تقديمها عددا من العروض الفنية المبهجة.


وشهدت العروض إقبالا كبيرا من الأسر المصرية، حيث قدمت فرقة السيرك القومي عدة فقرات متنوعة للصغار والكبار، ولاقت العروض تفاعلا كبيرا من الجمهور، الذي شارك في بعض الفقرات مع أعضاء الفرقة.


وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الماضي إلى 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.


وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم بالمعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين لهذا العام 5250 عارضا.


وقد جرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، وتحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.


ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عاما على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاء للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي 2 مليون شخص.

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