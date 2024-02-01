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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تفضح المتلصصين.. جهاز جديد يكشف كاميرات التجسس السرية

شاومي تكافح التجسس..
شاومي تكافح التجسس.. جهاز جديد يكشف كاميرات المراقبة السرية

قدمت شركة شاومي Xiaomi الصينية المعروفة بتصنيع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، مؤخرا براءة اختراع لتقنية مكافحة التجسس التي يمكنها حماية خصوصية المستخدمين من أي كاميرات مخفية في البيئة المحيطة.

براءة اختراع من شاومي لجهاز مطور يكشف كاميرات التجسس الخفية

أظهرت براءة الاختراع الجديدة، التي كشف عنها Qichacha، أن شاومي تعمل على تطوير جهاز يمكن للمستخدم ارتداؤه مثل الساعة الذكية أو النظارات الذكية، والذي سيقوم بإرسال تنبيهات فورية لمرتديها عندما يتم تصويره سرا.

 

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وتعمل التقنية الحاصلة على براءة اختراع من شاومي، من خلال كاميرا مدمجة بالجهاز القابل للارتداء والتي تلتقط صورة للبيئة المحيطة لها، وفحصها لتحديد زاوية التصوير لأي جهاز تصوير موجود فيها، مثل الهاتف الذكي أو كاميرات الويب أو كاميرات الفيديو المخفية.

وعندما يكون المستخدم ضمن نطاق التصوير زاوية رؤية لكاميرا سرية مخفية بالمكان المتواجد به، فإن الجهاز القابل للارتداء سيرسل تنبيها ضد التجسس، والذي يمكن أن يكون مرئيا أو مسموعا أو لمسيا، لتنبيه مرتدي الجهاز إلى وجود تهديد محتمل للخصوصية.

وتسمح هذه التقنية للمستخدم باستخدام الجهاز القابل للارتداء لإصدار تنبيه ضد التجسس عندما يكتشف أن جهاز التصوير في البيئة ينتهك خصوصيته بالفعل، مما يحميه بشكل فعال من المتلصصين ويتجنب المشاكل الأمنية الناجمة عن التصوير غير المصرح به.

ووفقا لبراءة الاختراع، لتحقيق هذه الوظيفة، يجب أن يحتوي الجهاز القابل للارتداء على كاميرا مدمجة، وفي الوقت الحالي، لا تحتوي أي من ساعات شاومي الذكية وأساورها الذكية على كاميرات، وعلى ما يبدو أن الشركة الصينية تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة القابلة للارتداء.
 

شاومي Xiaomi كاميرا سرية كاميرات مخفية براءة اختراع

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