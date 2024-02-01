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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الخطة الاستثمارية

بتكلفة 62 مليون جنيه|استلام دفعة جديدة من معدات دعم منظومة النظافة ببني سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،  اليوم، استلام  دفعة جديدة من معدات النظافة  لدعم منظومة النظافة بمركزي ببا والفشن ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023/ 2024، وذلك في حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد عبد اللطيف مدير  الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، والأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، والأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ببا.
حيث أكد المحافظ، تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة ، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات والتواصل بإستمرار مع الشركات المنوط بها الصيانة لضمان بقاء المعدات بالكفاءة المطلوبة ، والحيلولة دون هدر الإمكانات التي تنفق فيها الدولة الملايين من أجل تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية ، مشيراً إلى المحافظة تسعى جاهدة لرفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بجميع المراكز والمدن من خلال خطة  متكاملة تشمل عدة محاور أهمها تكثيف حملات النظافة بصفة يومية، وتحسين وتطوير المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمدافن الصحية للمخلفات بالتعاون مع الوزارات المعنية من التنمية المحلية والبيئة والتخطيط. 

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من جانبه أشار السكرتير العام المساعد ، إلى أنه تم " اليوم" توريد واستلام 3مكنسات لرفع أتربة الشوارع وقطع غيار لمركزي ببا والفشن، لدعم المنظومة ضمن الخطط الاستثمارية للوحدات المحلية والتي تشمل أيضًا العديد والعديد من أدوات ومعدات النظافة  وصناديق وحاويات النظافة ورفع كفاء وتطوير المعدات الحالية. 

فيما أضاف مدير التخطيط ، أنه ،سبق توريد مكنسة آلية لمركز الواسطى ، و3 لوادر مفصلي سعة 2م3، و4 سيارات مكبس حمولة 20طناً، 2سيارة مكبس حمولة 10 أطنان، وسيارة سلم كهربائي، وذلك بإجمالي مبلغ 62 مليوناً و240 جنيهًا لتطوير المنظومة بمدن ومراكز المحافظة السبعة ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 /2024. 

 

البيئة والتخطيط الإدارة العامة لل الإدارة العام الادارة العامة للتخطيط الإدارة العامة الدوري الخطط الاستثمارية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم المدافن الصحية المتابعة الدوري المدافن الصحية للمخلفات نادي نائب محافظ بني سويف

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