ما لا عين رأت.. شقيق العامري فاروق يكشف عن رؤيته في المنام|تفاصيل

شارك خالد العامري، شقيق الراحل العامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي، منشوراً عبر فيسبوك.

وكتب: "العامري في المنام زارني بالأمس أخي العامري ما شاء الله في المنام ودار بيني وبينه هذا الحوار خالد : عامل إيه يا عامري، العامري : أنا كويس، خالد : قابلت حد من الناس اللي نعرفها، العامري : الموقف هنا مهيب والمشهد مختلف، خالد : يعني عندنا أحسن ولا عندكم أحسن، العامري : يا خالد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. وصحيت من النوم رحمة الله عليك يا عامري".

ونعى النادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق»، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.

وتابع بيان النادي “في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.