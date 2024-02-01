تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ48 ساعة المقبلة.. ومصادر مطلعة تنفي إجراء حماس مباحثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا عالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

تحذير عاجل وخبر سار.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الانخفاضات في درجات الحرارة اليوم، وفرص سقوط الأمطار على الكثير من المحافظات، وفي نفس الوقت أعلنت عن خبر سار بأن البلاد من بعد غد الجمعة ستشهد تحسنا تدريجيا في درجات الحرارة.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد برودة شديدة في قيم الحرارة، حيث تسجل البلاد أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء، كما سقطت أمطار بشكل كبير ومتفاوت في معظم المحافظات الجمهورية مثل القاهرة الكبرى بالأمس، طبقا لتوقعات الهيئة.

خلال استقباله المنفي.. السيسي: مصر تدعم الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية





عرضت القناة الأولى، خبرًا عاجلا يفيد يأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك بقصر الاتحادية.

وكشفت القناة، عن أن متحدث الرئاسة، أكد أن الرئيس السيسي قال إن مصر تدعم جميع الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية، وتدعم مؤسسات الدولة الليبية لتمكينها من عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



أمطار ثلجية بالمنوفية وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو





عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" سقوط أمطار ثلجية في المنوفية وانخفاض بدرجات الحرارة".

وجاء في التقرير أن محافظة المنوفية شهدت أمطار شديدة، وصلت لـ الثلوج، وذلك بعد التحذيرات العاجلة من هيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد لـ نهاية الأسبوع ستشهد حالة من الانخفاضات في درجات الحرارة، والأمطار الغزيرة.

وظهر في الفيديو أن الشوارع ممتلئة بالأمطار، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

نجم الزمالك يُفجّر مفاجأة بشأن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري

أكد الكابتن عفت نصار نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن جمهور الأهلي يطالب بتولي الكابتن سيد عبد الحفيظ منصب المدير الإداري للمنتخب المصري، موضحًا أنه ضد ذلك، وأن المنتخب به مشكلات كثيرة، ولم يتم حلها بالكامل والموضوع متوقف على المدير الإداري.

مصادر مطلعة تنفي إجراء حماس مباحثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين





نفت مصادر مصرية مطلعة ، ما تردد عن قرب وصول وفد من حركة الجهاد للانضمام للمحادثات بشأن صفقة المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

كما نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد عن إجراء وفد من حماس مباحثات مع ممثلين عن المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين.

شاهد| هطول الأمطار الغزيرة يزيد معاناة الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة





عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “هطول الأمطار الغزيرة يزيد من معاناة الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة”.

ووفقا للتقرير، هطلت الأمطار بغزارة على مدى الأيام الماضية في قطاع غزة، حيث زادت من معاناة النازحين الفلسطينيين في الخيام المؤقتة التي تؤويهم.

كان البعض في مخيم جباليا يحاول التدفئة على نار الحطب، فيما استغل البعض الآخر فرصة جمع ماء المطر في براميل لاستعماله في وقت لاحق، في ظل شح المياه وعرقلة القوات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية.

مصر تطرح رؤيتها لتعزيز الروابط بين «البريكس» والقارة الأفريقية





قالت الإعلامية أميمة تمام، إن مصر دعت خلال اجتماعات "بريكس" إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول التجمع، بما في ذلك دعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، ودفع الجهود لتمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس زيادة وزنها الاقتصادي.

وأضافت الإعلامية، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصر تشارك للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس بعد انضمامها كعضو كامل اعتبارا من شهر يناير هذا العام.

وأوضحت أن مصر طرحت رؤيتها إلى تعزيز الروابط بين "البريكس" والقارة الأفريقية وإنشاء صلات مؤسسية بين الهيئات المعنية بالاستثمار بدول التجمع، والعمل على تطوير نظم المدفوعات بين دول البريكس مع العملات الوطنية.

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023





قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 1 فبراير 2024، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، ومائل للدفئ على جنوب سيناء، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ونوهت هيئة الأرصاد، إلى وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، محذرة من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبري وخليج السويس وشمال الصعيد.