من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

قدمت مذيعة موقع صدي البلد ملك ريان تغطية خاصة حول مطالبات الجمهور عن إقالة مدرب المنتخب الوطني روي فيتوريا.. فما التفاصيل

مطالبات باقالة فيتوريا مدرب المنتخب الوطنى بعد الخروج من البطولة، وعلى الرغم من استقرار الاتحاد على رحيله، لكنه فى ورطه قد تجعله يُبقى فيتوريا مضطرا رغما عنه، اما البرتغالى فعلى الرغم من عدم الانتهاء من تحديد مصيره مع المنتخب الا انه يحدد وجهته المقبله، فماذا يحدث. هذا ما سنوضحه.



بعد الأداء المخيب للآمال للمنتخب وخروجه من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية أمام الكونغو الديمقراطية اصبح إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر مطلبا جماهيريا من قبل المصريين

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة فمسئولو اتحاد الكرة استقروا على رحيله ولكنهم يسعون حاليا إلى التفاوض بشأن الشرط الجزائي الخاص بفسخ عقد فيتوريا.



لان منتخب مصر لم يقدم العروض المنتظره منه خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية ، وفشل الفراعنة في الفوز بأية مباراة في البطولة بعد ثلاث تعادلات في الدور الأول أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنفس النتيجة 2-2 ثم الخسارة علي يد الكونغو في ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.



وقد تم توجيه عده انتقادات لاتحاد الكرة من قبل بعض الجماهير المصرية بعد الإخفاق الكبير للمنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا في الوقت الذي يطمح به البعض الوصول إلى أبعد نقطة للمسابقة القارية.أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا يعتذر فيه إلي جماهير الكرة المصرية عقب توديع المنتخب للبطولة و الأداء المخيب للآمال خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك عبر بيان رسمي.وجاء فى البيان: "ان الاتحاد المصري لكرة القدم يتقدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة"

وعلن ان "المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4/ 2/ 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الإتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة"

وعلى الرغم من استقرارهم على رحيل فيتوريا، الا ان مسئولى الاتحاد في ورطة كبيرة.

حيث يسابق الاتحاد المصري لكرة القدم الزمن لفسخ التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.



ويحاول أعضاء الاتحاد فسخ التعاقد مع فيتوريا بالتراضي لتفادي الدخول في أزمات فسخ التعاقد .

لانه يحق فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي

وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار الحصول على ما يقارب الـ600 ألف دولار.

وفي حال عدم فسخ العقد مع المدرب البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فيحق لفيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.

ومن اجل ذلك يتفاوض اتحاد الكرة مع فيتوريا لحل أزمة الشرط الجزائي وقيمته راتب 3 أشهر ، بحيث يحصل على راتب شهر واحد فقط للرحيل.



ولكن فى حال عدم موافقة المدرب البرتغالي على تخفيض الشرط الجزائي سيضطر المجلس للإبقاء عليه لان هذا المبلغ غير متاح حاليا الجبلاية.



فعقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر يمتد حتى عام 2026.

حيث تولى تدريب منتخب مصر منذ عام ونصف، خلفا لـ إيهاب جلال المدرب السابق للمنتخب المصري، الذي أقيل يوم 16 يونيو، بعد أن تعرض الفراعنة لهزيمة مفاجئة 2- صفر أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، وكذلك لهزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف لهدف في مباراة ودية.



ف فيتوريا يبلغ من العمر 52 عاما و كان لاعب كرة قدم سابق ومدرب برتغالي

و بدأ حياته المهنية كلاعب ضمن صفوف فريق في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، وأنهاها في صفوف فريق فيلافرانكوينسي في منطقة لشبونة الذي يلعب حاليًا في الدرجة الثانية من الدوري البرتغالي.