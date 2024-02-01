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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات من الإمارات وتركيا لإغاثة غزة

صدى البلد

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الخميس طائرتي مساعدات من الإمارات وتركيا لصالح قطاع غزة.


وقال مصدر مسئول بشمال سيناء إن المطار استقبل طائرة من دولة الإمارات العربية المتحدة تحمل 13 طنًا من المستلزمات الطبية و200 كرسي متحرك للمصابين ومياه وأجهزة رياضية.


وأضاف المصدر أن المطار استقبل طائرة ثانية تركية محملة بـ 50 طنا من المواد الإغاثية من الهلال الأحمر التركي لصالح قطاع غزة، لافتا إلي تفريغ شحنات الطائرتين ونقلهما بشاحنات إلي المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا .


بلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 546 طائرة من بينها 446 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 100 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية.

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