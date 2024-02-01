مصدر: مصر تعكف على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة

شراكة مع كيانات عالمية..

أكد مصدر مسؤول قناة القاهرة الإخبارية، أن مخطط التنمية العمرانية يستهدف وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.

وقال المصدر، إن مصر تعكف على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية.

وأضاف، أنه جار التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبا عن بدء تنمية مدينة رأس الحكمة.

وتابع: “مدينة العلمين من المدن التي بدأت مصر خطوات تنميتها بصورة متسارعة بجانب مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب بالإضافة لتطوير المدن القائمة.