مصدر : مخطط التنمية العمرانية لمصر حدد ضرورة إنشاء مدن جيل رابع

أكد مصدر مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية، أن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 حدد ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المصدر المسؤول، أن إنشاء المدن الجديدة وفق مخطط التنمية العمرانية لمصر يستهدف استقطاب ملايين من السكان.

كما أضاف مصدر مسؤول للقاهرة الإخبارية، أن مخطط التنمية العمرانية استهدف التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية.

وأوضح مصدر مسؤول للقاهرة الإخبارية، أن مخطط التنمية العمرانية يستهدف خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة.

وتابع مصدر مسؤول للقاهرة الإخبارية، أن مدينة العلمين من المدن التي بدأت مصر خطوات تنميتها بصورة متسارعة ومدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب بالإضافة لتطوير المدن القائمة.