الإسماعيلي يكشف عن أبرز صفقاته الشتوية | فيديو

أكد أحمد سليمان، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، إبرام النادي 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما تمكن مجلس إدارة النادي من إنهاء أزمة وقف القيد المفروض على النادي.

وقال أحمد سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، إن قضية رفع وقف القيد من أصعب القضايا التي واجهت النادي في الفترة الأخيرة.

وأضاف سليمان: «كان علينا نحو مليون دولار من أجل فك القيد في ظل محدودية موارد النادي، ويتبقى 9 قضايا ضد نادي الإسماعيلي ونجحنا في إنهاء 5 قضايا».

وأكد أحمد سليمان أن نجاح النادي في التفاوض مع إياد العسقلاني، لاعب روستوف الروسي، ساهم بشكل كبير في رفع القيد.

وحول الصفقات التي قام بها نادي الإسماعيلي، قال سليمان: «عقدنا 5 صفقات للإسماعيلي وهم إيريك تراوري من بيراميدز وأحمد الشيخ من الاتحاد السكندري، وهشام محمد وحاتم سكر من الزمالك».

وقال المتحدث باسم الإسماعيلي أيضًا إن «مد القيد الشتوي حتى يوم الثلاثاء المقبل يمكن أن نقول أنه جاء مراعاة لنادي الإسماعيلي».