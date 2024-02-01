القنصل السعودي يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية

أجرى مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية زيارة إلى هيئة ميناء الإسكندرية اليوم الخميس، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

وذكرت القنصلية السعودية بالإسكندرية في بيان أن الهويشان استقبله اللواء نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة المينا، والعميد منصور بريك مدير المكتب الفني، واللواء عمرو عبد الرازق مدير العلاقات العامة.

وخلال الزيارة، استعرض المتحدث الرسمي للهيئة أحمد بريقع تاريخ الميناء والخطة التطويرية لربط الميناء بموانئ البحري المتوسط والموانئ الإفريقية.

وأضاف البيان أن القنصل رافقه في الزيارة مروة الجبوري، مدير مكتب القنصل العام وطلعت نجيم نائب رئيس مراسم القنصلية، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.