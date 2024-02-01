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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس برقم الجلوس| نسبة النجاح 100% بمدارس المكفوفين

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

يشهد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس إقبالا كبيرا من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 الدارسين في محافظة السويس .

يأتي ذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة السويس عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس على  المنصة الرقمية لنتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس ، مؤكدةً انه يمكن الدخول عليه من خلال :  الضغط هنا
 

وعلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس على  المنصة الرقمية لنتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس  ، يكون على الطالب إدخال رقم جلوسه ، ثم الضغط على الإستعلام عن النتيجة .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس على  المنصة الرقمية لنتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس  ٨٣.٥١٪؜ .

وقبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس على  المنصة الرقمية لنتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس  ، تم إصدار بيان رسمي للكشف عن إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس ، التي أكدت أنه :

  • بلغ عدد المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمدارس السويس عدد ١٤٣٢٢طالب وطالبة 
  • بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية في المدارس المهنية 100٪؜ 
  • بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس المكفوفين 100 ٪؜ 
  • بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس الصم 93.33٪

وقدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس التهنئة للناجحين فى الشهادة الإعدادية مؤكداً على أهمية تقديم كل الجهود من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية من اجل تفوق أبنائنا ويصبحوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع ، مقدما الشكر لمديرية التربية و التعليم و هيئة التدريس و العاملين بها لجهودهم المتميزة لتحسين العملية التعليمية و التعليم بمدارس السويس

و أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على مدير مديرية التربية والتعليم على تكريم الأوئل لكل مرحلة تعليمية داخل كل مدرسة مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي الحالي تحفيزاً للطلاب لحثهم للحفاظ علي النجاح والتفوق.

جدير بالذكر أن المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس يكون من 280  درجة مقسمة على الترمين، كل ترم 140 درجة ، وتكون درجات المواد في  نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي كالتالي: 
اللغة العربية : 40 درجة
اللغة الانجليزية : 30 درجة 
الرياضيات : 30 درجة 
الدراسات : 20 درجة 
العلوم : 20 درجة 

نتيجة الشهادة الإعدادية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية الاعدادية السويس

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس برقم الجلوس| نسبة النجاح 100% بمدارس المكفوفين

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