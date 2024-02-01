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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماكرون يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين دون شرط

ماكرون
ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي ماكرون، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين دون شرط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال الرئيس الفرنسي: "يجب إطلاق مسار سياسي لعملية السلام يقوم على حل الدولتين".

 

وفي سياق آخر قال ماكرون: "نحتاج إلى قانون على مستوى أوروبا لمساعدة المزارعين على غرار قانون إيجاليم الفرنسي".

 

وأضاف  الرئيس الفرنسي: نحتاج إلى آلية الاتحاد الأوروبي لتحديد أسعار عادلة للمزارعين، كما نحتاج إلى وضع سيادتنا الغذائية في قلب الشؤون الأوروبية.

 

وتابع ماكرون: "هناك حاجة إلى تعزيز الضوابط مع الشركات الصناعية وموزعي المواد الغذائية لمساعدة المزارعين الفرنسيين".

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