ماكرون يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين دون شرط

دعا الرئيس الفرنسي ماكرون، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين دون شرط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال الرئيس الفرنسي: "يجب إطلاق مسار سياسي لعملية السلام يقوم على حل الدولتين".

وفي سياق آخر قال ماكرون: "نحتاج إلى قانون على مستوى أوروبا لمساعدة المزارعين على غرار قانون إيجاليم الفرنسي".

وأضاف الرئيس الفرنسي: نحتاج إلى آلية الاتحاد الأوروبي لتحديد أسعار عادلة للمزارعين، كما نحتاج إلى وضع سيادتنا الغذائية في قلب الشؤون الأوروبية.

وتابع ماكرون: "هناك حاجة إلى تعزيز الضوابط مع الشركات الصناعية وموزعي المواد الغذائية لمساعدة المزارعين الفرنسيين".