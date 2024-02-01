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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على سموحة

صدى البلد

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا لنصف نهائي كأس الرابطة، بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بدور الثمانية لبطولة كأس الرابطة .


وسجل أحمد ياسر ريان أول أهداف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة التاسعة ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة حيث سجل شريف رضا لاعب سموحة هدف في مرماه بالخطأ في الدقيقة 30


وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس الرابطة في النسخة السابقة ، كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام، وخط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني، وخط الوسط: محمد توني  - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا، وخط الهجوم: أحمد ياسر ريان".

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي: "حراسة المرمى: الهاني سليمان، وخط الدفاع: شريف رضا وميدو مصطفى وبركات حجاج ومحمود وحيد، وخط الوسط: حمدي علاء وعمرو قلاوة وأحمد خالد، وخط الهجوم: أبو بكر ليادي ولحسن دحدوح وفادي فريد

 

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