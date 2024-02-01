تألق إعلامي ومشوار مميز .. تفاصيل تكريم دينا رامز وبرنامجها " ست الستات "

تألقت الإعلامية دينا رامز، بحضورها خلال حفل جوائز ملتقى التميز والإبداع العربي.

وتم تكريم الإعلامية دينا رامز، عن تقديم برنامج ست الستات من ملتقي التميز و الابداع العربي تحت رعاية وزارة الثقافة و جامعة الدول العربية.

وجاء تكريم الإعلامية دينا رامز، بعد مشوار طويل مليء بالإنجازات والانفرادات المميزة التي كشفت عن تميزها.

وأطلت دينا رامز، مرتدية فستان طويل وأنيق من الستان باللون النحاسي الناعم، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دينا رامز، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت دينا رامز، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور الإعلامية دينا رامز