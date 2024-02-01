وصلت 400 جنيه | سر ارتفاع أسعار اللحوم .. ومفاجأة سارة في مارس

مع اقتراب شهر رمضان 2024 تزداد تساؤلات المواطنين حول مستجدات أسعار اللحوم في الأسواق، حيث تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الاخيرة، مع تخوفات بزيادات إضافية وغير متوقعة قبيل وخلال شهر رمضان.

وصل لــ400 جنيه

شهدت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعًا مفاجئًا منذ أيام وصل إلى 80 جنيهًا في بعض المناطق، إذ وصل كيلو اللحمة إلى 400 جنيه.

واستقرت في وقت سابق أسعار اللحوم البلدية ما بين 320 و350 جنيهًا للكيلو، قبل أن تفاجئ المواطنين بارتفاع خلال الساعات المقبلة، ووصل سعر اللحوم البلدية لدى الجزارين في بعض المناطق إلى 400 جنيه للكيلو الواحد.

وبحسب بيانات الغرفة التجارية وصل سعر اللحم البرازيلى بين 230 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 210 جنيهات للمفروم، و230 جنيها للكندوز، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 240 جنيها.

وفى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، وصل سعر كيلو اللحمة 270 و330 جنيها.

وكشفت بيانات الغرف التجارية والأسواق عن زيادة 15% في أسعار الكبدة المستوردة واللحوم المستوردة، بسبب قلة المعروض من اللحوم البلدية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.

ومع دخول شهر رمضان تبدأ الحكومة من خلال وزاراتها المعنية في إعادة ضبط الأسواق وتهيئة السلع بأسعار مخفضة للجمهور.

ومن المحتمل أن تبدأ منافذ وزارتي الزراعة والتموين والمجمعات الاستهلاكية في التحضير لطرح السلع الأساسية وعلى رأسها اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين.

ومع سريان قرار رئيس الوزراء بوضع الأسعار على السلع، فضلا عن صدور قرارات من وزارة التموين ومنها إلزام الشركات من مارس المقبل بتحديد الحد الأقصى لسعر بيع السلع، قد تحدث إنفراجة في الأزمة.

مفاجأة في مارس 2024

وكشف هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية.

وقال هيثم عبد الباسط خلال تصريحات إعلامية :" العجول المتواجدة في السوق قديمة والعلف المتواجد في الأسواق قديم قبل أي زيادة في أسعار الدولار ، فلماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل".

وأضاف " أطالب الحكومة بتحديد نسبة ربح لمستوردي اللحوم من الخارج كي لا تتساوى أسعار اللحوم المستوردة باللحوم البلدي".

وتابع" لازم وزارة الزراعة تتدخل وتقوم باستيراد العجول من الخارج من أجل إحداث حالة من التوازن في السوق "، مضيفا:" لازم الحكومة تضرب بيد من حديد على مستوردي اللحوم والعجول من الخارج".

واكمل عبد الباسط :" اللحوم المستوردة في الثلاجات متواجدة قبل العيد الكبير بشهر وهل من المعقول أن يتم رفع أسعار اللحوم المستوردة كي تباع بـ 260 جنيه للكيلو "، مضيفا:" لابد من قفل المجازر لمدة شهر لتحسين الأوضاع في سوق اللحوم المصرية ".

وكشف مصطفى محمد وهبة رئيس شعبة القصابين أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في السوق المصري وتخطيها حاجز الـ 400 جنيه، وقال خلال تصريحات إعلامية :" ارتفاع أسعار اللحوم تم بالتدريج خلال الأسابيع الماضية ".

وأضاف وهبة :" ارتفاع أسعار اللحوم البلدي يرجع إلى نقص المعروض لأن العجول والخراف يتم تصديرها للخارج".

وتابع"خلال شهر مارس سوف تستقر الأمور بشكل كبير مع دخول الموسم الجديد من لحوم الكندوز والضاني".

وأكمل "يجب تشديد الرقابة للتأكيد على نحر العجول والأبقار داخل المجازر".

أسباب هذا الارتفاع

وقال حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار اللحوم الحية وغيرها ارتفعت بشكل لافت في الآونة الأخيرة حتى وصل سعر كيلو العجل البقري القائم إلى 170 جنيها فيما وصل كيلو لحم العجول البقري النيئة إلى 400 جنيه في بعض الأماكن ووصل ثمن جوز رجول العجل إلى 500 جنيه.

وأكد "أبوصدام " في تصريحات له أن هذا الارتفاع يرجع إلى قلة المعروض بالنسبة الى زيادة الطلب ، مضيفًا أن من أهم أسباب ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء قلة عدد الرءوس الحيوانية في مصر التي تقدر بنحو 8 ملايين رأس تقريبا بالنسبة لعدد السكان في مصر، الذي يزيد عن 105 ملايين نسمة وزيادة استهلاك اللحوم ووصول نسبة العجز بين الانتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء الى 40% بالإضافة الي إرتفاع اللحوم البديلة من اسماك وطيور مع زيادة اسعار البقوليات البديل النباتي للبروتينات.

وأوضح " نقيب الفلاحين " أن أعداد الثروة الحيوانية في مصر تنخفض نظرا لعدم وجود مراعٍ طبيعية واعتماد التغذية على الأعلاف المزروعة أو المصنعة عالية التكاليف ونظرا لأننا نستورد معظم مستلزمات الأعلاف من الخارج فإن تدني قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى يرفع تكاليف الاستيراد إضافة إلى التوترات الدولية والحروب التي تزيد من تكلفة النقل والتأمين مع دخول فصل الشتاء التي تزيد فيه مخاطر التربية وتعرض المواشي لأخطار الأمراض الشتوية وتزيد تكاليف التربية لحاجة الحيونات لزيادة التغذية والتدفئة.

وأشار أبوصدام إلى أنه ورغم الجهود الحكومية الكبيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وضخ نحو 8 مليارات من الجنيهات كقروض ميسرة في مشروع البتلو أضاف للثروة الحيوانية نصف مليون رأس مع قوافل التحصين المجانية التي تساهم في خفض الأعباء عن المربين واتجاه الدولة للتوسع في الاستزراع السمكي ووصول الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 85 % بإنتاج يزيد على 2 مليون طن سنويا وتطوير القطاع الداجني ووصولنا للاكتفاء الذاتي 95 % بإنتاج يصل لمليار ونصف المليار طائر سنويا إلا أن هذه الجهود لا تكفي للتغلب على حجم التحديات الكبيرة وارتفاع الأسعار الرهيب.

وأكد عبدالرحمن انه وللسيطرة علي الارتفاع الكبير في اسعار اللحوم على الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات السريعة والصعبة ومنها؛ إيقاف عمل المجازر شهرين علي الأقل للحد من زيادة وتيرة نحر المواشي وخاصة أننا اقتربنا من شهر رمضان 2024 الذي يزيد فيه استهلاك اللحوم، مع استيراد سلالات حيوانية حية عالية التحول للحوم واستيراد كميات لحوم مجمدة أو مبردة تسد العجز الحالي، وتسهيل إجراءات استيراد المستلزمات العلفية حاليا وتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل العلفية مستقبلا مع زيادة دعم المستثمرين في مجال صناعة الأعلاف والعمل بجدية للاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف، مع توفير الأدوية البيطرية والتحصينات بكميات كافية وأسعار مناسبة مع تسهيل إجراءات عمل حظائر المواشي إضافة إلى زيادة دعم الثروة الداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي وكذا زراعة البقوليات كبدائل مهمة للتغلب على العجز في اللحوم الحمراء.