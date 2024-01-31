سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

لم تزل أسعار اللحوم في الأسواق تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مع تخوفات بزيادات إضافية وغير متوقعة قبيل وخلال شهر رمضان المعظم.

ومن المعلوم أن المصريين يزيد استهلاكهم في رمضان على مستوى كثير من السلع خاصة المواد الغذائية وأهمها اللحوم الدواجن.

80 جنيه ارتفاع في سعر كيلو اللحمة

وشهدت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعًا مفاجئًا منذ أيام وصل إلى 80 جنيهًا في بعض المناطق، إذ وصل كيلو اللحمة إلى 400 جنيهًا.

وتعليقًا على هذا الارتفاع في الأسعار أبدى هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين تعجبه من الأمر قائلًا: إن العجول الكولومبي والإسباني والعجول التي تعامل بمعاملة العجول البلدية وتذبح في المجازر بأختام بلدية كانت تباع حية في العيد الكبير بـ100 جنيه فقط للكيلو القائم.

وتساءل عبر تصريحات تلفزيونية: "هل يعقل أن العجول ذاتها ترتفع ويصل ثمنها إلى 170 جنيه".

وعن سبب الأزمة قال إن "مصر دولة غير منتجة، وطالما نستورد اللحوم، فإن الحكومة يجب أن تدعم كبار المربين وليس الصغار، بمعنى أوضح، العجول التي نستوردها من الخارج في عيد الأضحى هي عجول قديمة والعلف القديم سعره قديم والمجمدات سعرها قديم، أي أن كل هذه المنظومة بسعر قديم، ونسأل المستوردين لماذا رفعوا الثمن".

أسعار اللحوم في الأسواق الآن

واستقرت في وقت سابق أسعار اللحوم البلدية ما بين 320 و350 جنيهًا للكيلو، قبل أن تفاجئ المواطنين بارتفاع خلال الساعات القادمة.

ووصل سعر اللحوم البلدية لدى الجزارين في بعض المناطق إلى 400 جنيه للكيلو الواحد.

وبحسب بيانات الغرفة التجارية وصل سعر اللحم البرازيلى بين 230 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 210 جنيهات للمفروم، و230 جنيها للكندوز، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 240 جنيهات.

وفى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، وصل سعر كيلو اللحمة 270 و330 جنيها.

وكشفت بيانات الغرف التجارية والأسواق صباح اليوم عن زيادة 15 % في أسعار الكبدة المستوردة واللحوم المستوردة، بسبب قلة المعروض من اللحوم البلدية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإستيراد.

الأمل في انفراجة قبل رمضان

ومع دخول شهر رمضان المعظم تبدأ الحكومة من خلال وزاراتها المعنية في إعادة ضبط الأسواق وتهيئة السلع بأسعار مخفضة للجمهور.

ومن المحتمل أن تبدأ منافذ وزارتي الزراعة والتموين والمجمعات الاستهلاكية في التحضير لطرح السلع الأساسية وعلى رأسها اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين.

ومع سريان قرار رئيس الوزراء بوضع الأسعار على السلع، فضلا عن صدور قرارات من وزارة التموين ومنها إلزام الشركات من مارس المقبل بتحديد الحد الأقصى لسعر بيع السلع، قد تحدث انفراجة في الأزمة.