القصابين: خلال مارس ستستقر الأمور مع دخول الموسم الجديد من الكندوز والضاني

ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق البلدي والمستوردة، بمتوسط 80 جنيها في الكيلو الواحد، بالتدريج خلال الأسابيع الماضية ".

وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري اليوم الأحد 28 يناير 2024 في محلات الجزارة بين 350 و 400 جنيها للكيلو .

وقال مصطفى محمد وهبة رئيس شعبة القصابين :" خلال شهر مارس سوف تستقر الأمور بشكل كبير مع دخول الموسم الجديد من لحوم الكندوز والضاني ".

طالب نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن منها إيقاف المجازر شهر على الأقل وتشديد الرقابة على ذبح اللحوم البتلو والعشر.

وكشف "أبو صدام"، خلال لقائه مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم هو الاستيراد وارتفاع سعر الدولار ، فضلا عن وجود ٤٠٪ عجز في اللحوم الحمراء، ولدينا عجز في الدواجن ٥٪ ، والأسماك ١٥٪ .

كما ساهم الشتاء في ارتفاع أسعار اللحوم، حيث ينتشر في هذا الفصل بعض الأمراض التي تصيب المواشي و الأبقار.

سعر اللحوم اليوم

ويرصد “ صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 31-1-2024، في الأسواق والمنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 380 لـ 400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 290 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 360 لـ 420 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.

منافذ وزارة التموين

وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

حققت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيها للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.

سجل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا.

حقق سعر كيلو اللحوم المجمدة بين 170 لـ 190 جنيهًا.