عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أسعار المواد الغذائية في مصر الآن.. وتحرك عاجل من الحكومة قبل شهر رمضان

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية

شهدت أسعار السلع الغذائية والأساسية والضرورية ارتفاعا ملحوظا بداية من الأسبوع الحالي داخل الأسواق، حيث قفزت أسعار السكر والمكرونة والتونة والجبنة وفقا للأسعار المعلنة من قبل الشركات المنتجة.

وسبب أزمة ارتفاع الأسعار فى مصر هو عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى استغلال التجار الفرصة للسيطرة على الأسواق وعلى الأسعار، حتى أصبح سعر السلعة يزيد يوميا دون مبرر، وتحركات الحكومة اليوم سوف تؤتي بثمارها بشأن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سبب أزمة ارتفاع أسعار السلع

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة “بدوي جروب” للصناعات الغذائية، المنتجة لمكرونة حواء، ومكرونة آدم، ومكرونة تزيد، قائمة أسعار منتجاتها الجديدة.

وشهدت الأسعار الجديدة لمكرونة حواء ارتفاعا في أسعار الكيس 400 جرام بقيمة 3 جنيهات وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق، وبلغ سعر كيس مكرونة حواء 400 جرام نحو 15 جنيها بعد أن كان يسجل 12 جنيها قبل الزيادة.

أحمد موسى: يجب محاكمة كل من يستغل الأزمة ويرفع أسعار السلع.. فيديو

منظومة رقمية| متحدث الحكومة يكشف مفاجأة جديدة بشأن أسعار السلع.. فيديو

من جانبها، أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن ارتفاع جديد في أسعار سندوتشات دومتي بقيمة 2 جنيه، وسجل سندويتش دومتي سوبريم زيادة 2 جنيه، حيث سجل سعره نحو 12 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 10 جنيهات سابقا.

وعن أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في 27 يناير الجاري، فجاءت كالتالي:

سجل سعر دومتي بلس فيتا وطعوم وزن 250 جرامًا نحو 377 جنيهًا للكرتونة.

وسجل سعر دومتي بلس فيتا وطعوم وزن 500 جرام نحو 377 جنيهًا للكرتونة.

وسجل سعر دومتي بلس وزن 200 جرام  نحو 305 جنيهات للكرتونة.

وسجل سعر دومتي  بلس وزن 125 جرامًا نحو 390 جنيهًا للكرتونة.

وسجل سعر دومتي  بلس وزن 80 جرامًا نحو 308 جنيهات للكرتونة.

وسجل سعر دومتي بلس وزن كيلو نحو 835 جنيهًا للكرتونة.

كما أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن ارتفاع سعر طن السكر المعبأ خلال تعاملات السبت داخل الأسواق المحلية، وسجل سعر طن السكر المعبأ وفقا لآخر تحديث لها نحو 40500 جنيه للطن بزيادة 2500 جنيه عن الأسبوع الماضي.

زيادة جديدة فى 20 سلعة

وأعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي في مصر من القمح بلغ 4.2 شهر والزيت 5،3 شهر والسكر 5.4 شهر.

في السياق نفسه، شهدت أسعار التونة صن شاين ارتفاعا في أسعارها السبت 2024.1.27، وبلغت الزيادة نحو 5 جنيهات للتونة قطعة واحدة.

وبلغ سعر التونة صن شاين قطعة واحدة نحو 70 جنيها للمستهلك بعد أن كانت تسجل نحو 65 جنيها قبل الزيادة.

وزير التموين يكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية

بأسعار مخفضة .. الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها

فى سياق متصل، أقرت شركة حديد عز، زيادة جديدة في أسعار حديد التسليح، الجمعة، لتواكب سوق الحديد في مصر، بعدما رفعت عدة شركات عاملة في السوق المصري، أسعار الحديد بحركة تعاملات الخميس.

كما أبلغت شركة حديد عز عملاءها بارتفاع أسعار حديد التسليح إلى 55280 جنيها للطن، وبتلك الزيادة يمكن القول إن سعر طن حديد التسليح صعد بحركة التعاملات في شركة حديد عز من مستوى 48300 جنيه إلى 55280 جنيها، ويبدأ تطبيق الزيادة غدا، السبت الموافق 27 يناير 2024، حيث يمكن القول إن تلك الزيادة فى أسعار الحديد في مصر تأتي في ظل ارتفاع غير مسبوق، في أسعار مدخلات الإنتاج عالميا.

  • ارتفاع أسعار شركة مصر ستيل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 1500 جنيه.
  • ارتفاع أسعار شركة عنتر ستيل إلى 51 ألف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه.
  • ارتفاع أسعار شركة العلا ستيل إلى 51 ألف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه.
  • ارتفاع أسعار شركة الجيوشى ستيل إلى 50 ألف جنيه بزيادة ألفي جنيه.
  • ارتفاع أسعار شركة ألكو ستيل إلى 50 ألف جنيه بزيادة ألفي جنيه.

السكر والأرز والمكرونة والبقوليات 

جدير بالذكر أن شعبة المواد الغذائية أعلنت ارتفاع أسعار السمن والزبد فيرن وزيت حياة وزيت صينى، وتم بالفعل تطبيق الزيادة الجديدة من الأحد الماضي.

كما أرسلت الشعبة قوائم الأسعار الجديدة للفول المدمس والصلصلة وزيت الزيتون وزبدة الفول السودانى والفاصوليا البيضاء والحمراء، والشيكولاتة، والمشروم.

وسوف نرصد لكم أسعار أرز الضحى للمستهلك بعد الزيادة في يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي: 

  • بلغ سعر أرز الضحى تايلاندي ذهبي نحو 97 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر أرز الضحى أبيض جاسمين تايلاندي نحو 131 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر أرز الضحى بيتي نحو 20 جنيهًا لوزن 320 جرامًا.
  • بلغ سعر أرز الضحى بالشعرية نحو 20 جنيهًا لوزن 320 جرامًا.
  • بلغ سعر أرز الضحى ريزو نحو 33 جنيهًا لوزن 330 جرامًا.
  • بلغ سعر كشري إسكندراني نحو 27.5 جنيهًا لوزن 320 جرامًا.
  • بلغ سعر أرز محشي نحو 25 جنيهًا لوزن 342 جرامًا.
  • بلغ سعر أرز شرقي نحو 25 جنيهًا لوزن 324 جرامًا.
  • بلغ سعر أرز صيادية نحو 22 جنيهًا لوزن 327 جرامًا.

كما نرصد لكم أسعار سكر الضحى للمستهلك بعد الزيادة في يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي: 

  • بلغ سعر سكر الضحى ناعم وزن 500 جرام نحو 33.5 جنيه.
  • بلغ سعر سكر الضحى ناعم وزن كيلو نحو 49 جنيهًا.
  • بلغ سعر سكر الضحى بودرة وزن 500 جرام نحو 33 جنيهًا.
  • بلغ سعر سكر الضحى بودرة وزن كيلو نحو 59 جنيهًا.

كما نرصد لكم أسعار بقوليات الضحى للمستهلك بعد الزيادة في يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي: 

  • بلغ سعر فاصوليا بيضاء وزن 500 جرام نحو 90 جنيهًا.
  • بلغ سعر لوبيا بلدي وزن 500 جرام نحو 93 جنيهًا. 
  • بلغ سعر لوبيا وزن 500 جرام نحو 93 جنيهًا.
  • بلغ سعر عدس أصفر وزن 500 جرام نحو 65 جنيهًا.
  • بلغ سعر عدس بجبة وزن 500 جرام نحو 62 جنيهًا.
  • بلغ سعر فول تدميس وزن 500 جرام نحو 62 جنيهًا.
  • بلغ سعر فول مدشوش وزن 500 جرام نحو 55 جنيهًا.
  • بلغ سعر قمح مبشور وزن 500 جرام نحو 44 جنيهًا.
  • بلغ سعر فريك وزن 500 جرام نحو 52 جنيهًا.
  • بلغ سعر برغل ناعم وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر حمص الشام وزن 500 جرام نحو 97 جنيهًا.
  • بلغ سعر ترمس وزن 500 جرام نحو 56 جنيهًا.
  • بلغ سعر حمص الطبيخ وزن 50 جرامًا نحو 18 جنيهًا.
  • بلغ سعر سمسم أحمر وزن 50 جرامًا نحو 22 جنيهًا.
  • بلغ سعر ذرة فيشار وزن 500 جرامًا نحو 57.25 جنيه.

كما نرصد لكم أسعار دقيق الضحى للمستهلك بعد الزيادة في يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي: 

  • بلغ سعر كيلو دقيق الضحى نحو 38 جنيهًا.
  • بلغ سعر بقسماط الضحى ناعم وزن 300 جرام نحو 22 جنيهًا.
السلع الغذائية السكر المكرونة الجبنة الدولار ارتفاع أسعار السلع وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع سعر السكر.. الديهي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي

وزير التموين يكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية

المكرونة بـ 5 جنيهات والبيض 125| أسعار الزيت والسكر بعد التخفيضات بمنافذ التموين خلال نوفمبر

ترشيحاتنا

أمير هشام: الزمالك اقترب من التعاقد مع أيمن حسين مهاجم منتخب العراق

غير متوقع .. نيسان صني 2024 تباع بسعر صادم

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

تدعو لخفض التصعيد والتوتر.. تعليق روسيا على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

بعد وفاة ابنه.. عادل الفار يندم على هذا القرار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رجعت وش ريهام سعيد.. بلوجر عربية تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

حكم بحبسها 3 سنوات .. صور وضعت نسرين طافش في مأزق.. شاهد

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ