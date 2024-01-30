أسعار المواد الغذائية في مصر الآن.. وتحرك عاجل من الحكومة قبل شهر رمضان

شهدت أسعار السلع الغذائية والأساسية والضرورية ارتفاعا ملحوظا بداية من الأسبوع الحالي داخل الأسواق، حيث قفزت أسعار السكر والمكرونة والتونة والجبنة وفقا للأسعار المعلنة من قبل الشركات المنتجة.

وسبب أزمة ارتفاع الأسعار فى مصر هو عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى استغلال التجار الفرصة للسيطرة على الأسواق وعلى الأسعار، حتى أصبح سعر السلعة يزيد يوميا دون مبرر، وتحركات الحكومة اليوم سوف تؤتي بثمارها بشأن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سبب أزمة ارتفاع أسعار السلع

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة “بدوي جروب” للصناعات الغذائية، المنتجة لمكرونة حواء، ومكرونة آدم، ومكرونة تزيد، قائمة أسعار منتجاتها الجديدة.

وشهدت الأسعار الجديدة لمكرونة حواء ارتفاعا في أسعار الكيس 400 جرام بقيمة 3 جنيهات وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق، وبلغ سعر كيس مكرونة حواء 400 جرام نحو 15 جنيها بعد أن كان يسجل 12 جنيها قبل الزيادة.

من جانبها، أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن ارتفاع جديد في أسعار سندوتشات دومتي بقيمة 2 جنيه، وسجل سندويتش دومتي سوبريم زيادة 2 جنيه، حيث سجل سعره نحو 12 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 10 جنيهات سابقا.

وعن أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في 27 يناير الجاري، فجاءت كالتالي:

سجل سعر دومتي بلس فيتا وطعوم وزن 250 جرامًا نحو 377 جنيهًا للكرتونة.

وسجل سعر دومتي بلس فيتا وطعوم وزن 500 جرام نحو 377 جنيهًا للكرتونة.

وسجل سعر دومتي بلس وزن 200 جرام نحو 305 جنيهات للكرتونة.

وسجل سعر دومتي بلس وزن 125 جرامًا نحو 390 جنيهًا للكرتونة.

وسجل سعر دومتي بلس وزن 80 جرامًا نحو 308 جنيهات للكرتونة.

وسجل سعر دومتي بلس وزن كيلو نحو 835 جنيهًا للكرتونة.

كما أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن ارتفاع سعر طن السكر المعبأ خلال تعاملات السبت داخل الأسواق المحلية، وسجل سعر طن السكر المعبأ وفقا لآخر تحديث لها نحو 40500 جنيه للطن بزيادة 2500 جنيه عن الأسبوع الماضي.

زيادة جديدة فى 20 سلعة

وأعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي في مصر من القمح بلغ 4.2 شهر والزيت 5،3 شهر والسكر 5.4 شهر.

في السياق نفسه، شهدت أسعار التونة صن شاين ارتفاعا في أسعارها السبت 2024.1.27، وبلغت الزيادة نحو 5 جنيهات للتونة قطعة واحدة.

وبلغ سعر التونة صن شاين قطعة واحدة نحو 70 جنيها للمستهلك بعد أن كانت تسجل نحو 65 جنيها قبل الزيادة.

فى سياق متصل، أقرت شركة حديد عز، زيادة جديدة في أسعار حديد التسليح، الجمعة، لتواكب سوق الحديد في مصر، بعدما رفعت عدة شركات عاملة في السوق المصري، أسعار الحديد بحركة تعاملات الخميس.

كما أبلغت شركة حديد عز عملاءها بارتفاع أسعار حديد التسليح إلى 55280 جنيها للطن، وبتلك الزيادة يمكن القول إن سعر طن حديد التسليح صعد بحركة التعاملات في شركة حديد عز من مستوى 48300 جنيه إلى 55280 جنيها، ويبدأ تطبيق الزيادة غدا، السبت الموافق 27 يناير 2024، حيث يمكن القول إن تلك الزيادة فى أسعار الحديد في مصر تأتي في ظل ارتفاع غير مسبوق، في أسعار مدخلات الإنتاج عالميا.

ارتفاع أسعار شركة مصر ستيل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 1500 جنيه.

ارتفاع أسعار شركة عنتر ستيل إلى 51 ألف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه.

ارتفاع أسعار شركة العلا ستيل إلى 51 ألف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه.

ارتفاع أسعار شركة الجيوشى ستيل إلى 50 ألف جنيه بزيادة ألفي جنيه.

ارتفاع أسعار شركة ألكو ستيل إلى 50 ألف جنيه بزيادة ألفي جنيه.

السكر والأرز والمكرونة والبقوليات

جدير بالذكر أن شعبة المواد الغذائية أعلنت ارتفاع أسعار السمن والزبد فيرن وزيت حياة وزيت صينى، وتم بالفعل تطبيق الزيادة الجديدة من الأحد الماضي.

كما أرسلت الشعبة قوائم الأسعار الجديدة للفول المدمس والصلصلة وزيت الزيتون وزبدة الفول السودانى والفاصوليا البيضاء والحمراء، والشيكولاتة، والمشروم.

وسوف نرصد لكم أسعار أرز الضحى للمستهلك بعد الزيادة في يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي:

بلغ سعر أرز الضحى تايلاندي ذهبي نحو 97 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أرز الضحى أبيض جاسمين تايلاندي نحو 131 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أرز الضحى بيتي نحو 20 جنيهًا لوزن 320 جرامًا.

بلغ سعر أرز الضحى بالشعرية نحو 20 جنيهًا لوزن 320 جرامًا.

بلغ سعر أرز الضحى ريزو نحو 33 جنيهًا لوزن 330 جرامًا.

بلغ سعر كشري إسكندراني نحو 27.5 جنيهًا لوزن 320 جرامًا.

بلغ سعر أرز محشي نحو 25 جنيهًا لوزن 342 جرامًا.

بلغ سعر أرز شرقي نحو 25 جنيهًا لوزن 324 جرامًا.

بلغ سعر أرز صيادية نحو 22 جنيهًا لوزن 327 جرامًا.

كما نرصد لكم أسعار سكر الضحى للمستهلك بعد الزيادة في يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي:

بلغ سعر سكر الضحى ناعم وزن 500 جرام نحو 33.5 جنيه.

بلغ سعر سكر الضحى ناعم وزن كيلو نحو 49 جنيهًا.

بلغ سعر سكر الضحى بودرة وزن 500 جرام نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر سكر الضحى بودرة وزن كيلو نحو 59 جنيهًا.

كما نرصد لكم أسعار بقوليات الضحى للمستهلك بعد الزيادة في يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي:

بلغ سعر فاصوليا بيضاء وزن 500 جرام نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر لوبيا بلدي وزن 500 جرام نحو 93 جنيهًا.

بلغ سعر لوبيا وزن 500 جرام نحو 93 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر وزن 500 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر عدس بجبة وزن 500 جرام نحو 62 جنيهًا.

بلغ سعر فول تدميس وزن 500 جرام نحو 62 جنيهًا.

بلغ سعر فول مدشوش وزن 500 جرام نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر قمح مبشور وزن 500 جرام نحو 44 جنيهًا.

بلغ سعر فريك وزن 500 جرام نحو 52 جنيهًا.

بلغ سعر برغل ناعم وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر حمص الشام وزن 500 جرام نحو 97 جنيهًا.

بلغ سعر ترمس وزن 500 جرام نحو 56 جنيهًا.

بلغ سعر حمص الطبيخ وزن 50 جرامًا نحو 18 جنيهًا.

بلغ سعر سمسم أحمر وزن 50 جرامًا نحو 22 جنيهًا.

بلغ سعر ذرة فيشار وزن 500 جرامًا نحو 57.25 جنيه.

كما نرصد لكم أسعار دقيق الضحى للمستهلك بعد الزيادة في يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي: