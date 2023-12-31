بأسعار مخفضة .. الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بجودة عالية وبأسعار تنافسية واحتفالا بأعياد الميلاد المجيد .



وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام مبادرة خير مزارعنا لأهالينا والمنافذ أنه تم ضخ كميات كبيرة من جميع السلع والمنتجات الغذائية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30% من خلال 261 منفذ ثابت منتشرين في جميع أنحاء الجمهوريه و33 منفذ متحرك تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافه السكانيه العالية.



واكد صالح أن المبادرة توحدت اليوم في 18 محافظة ب 18 منفذ متحرك لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر 125 جنية الكرتونة للبيض الأحمر والأبيض .



وقال إن المواطن في قلب وعقل القيادة السياسية مشيدا بقرار دولة رئيس الوزراء باعتبار 7 أصناف من السلع الإستراتيجية حمايه للمواطن ورفع العبء عن كاهله موضحا ان مبادره خير مزارعنا لاهالينا مستمرة في تقديم دورها الإيجابي