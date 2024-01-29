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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: يجب محاكمة كل من يستغل الأزمة ويرفع أسعار السلع.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، بمحاكمة كل من يستغل الأزمة ويرفع أسعار السلع، قائلا: "فيه ناس بتخبي السلع وعايزين يعملوا أزمة".

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وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "الرئيس السيسي حاسس بالناس ومقدر تحملهم، وفيه تجار بيخفوا السلع لبيعها بسعر أعلى وبالفعل صنعوا أزمة".

وتساءل الإعلامي أحمد موسى: "من يتحكم في سعر الدولار والذهب؟"،.. نلاقيها من جوه ولا الكماشة اللي برا البلد، المواطن يشعر بارتفاع الأسعار الكبير".

واسترسل موسى،: "هناك بعض التجار يسعون لخلق أزمات في الأسواق، وكل من يحتكر السلع ستتم محاكمته ومحاسبته.. والمواطن يقف بجانب وطنه لتجاوز الأزمات".
 

أحمد موسى

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