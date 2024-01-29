أحمد موسى يوجه رسالة لرئيس الحكومة: أفريقيا تحتاج المنتجات المصرية.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قائلا: مصر تستطيع تصدير بـ 300 مليون دولار للسوق الإفريقي وليس بـ 100 أو 200، والقارة السمراء تحتاج المنتجات المصرية، وعلى الحكومة الاتجاه لإفريقيا ودعوة رجال الأعمال الأفارقة في كل مؤتمر.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "السوق الأفريقي يحتاج إلى قوة مصر.. وأفريقيا تحتاج بمنتهى القوة إلى صادرات مصر".

وأضاف: "الحكومة المصرية تستطيع التصدير بالمليارات للسوق الأفريقي"، موجها حديثه للحكومة قائلا: "اتجهوا واشتغلوا على أفريقيا، وأرجوكم أي مؤتمر أو إجراء في قارة أفريقيا لابد أن تكون مصر موجودة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "خلوا أفريقيا ملف رئيسي عندنا، وهناك شركات مصرية تعمل في غانا وناجحة جدا"، مشددا: "لابد من العمل على الصناعة والتصدير".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: أحد مستوردي الأسمنت المصري في غانا كان طاير بالصناعة في مصر، ولا مجال أمام مصر إلا التصنيع والاستمرار في العمل، والرئيس السيسي يوجه دائما بحل أزمات ومشكلات المستثمرين.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "لابد من خطة طموحة متكاملة لدفع الاقتصاد للأمام"، مضيفا: "لابد من مراجعة عوائد المناطق الصناعية.. ولدينا مشكلة في أسعار العديد من السلع".

وعلق الإعلامي أحمد موسى: التصنيع يقود عجلة التنمية ويحل أزمة الدولار، وعلى رئيس الوزراء زيادة الزيارات للمصانع وحل مشكلاتها وتدريب الأيدي العاملة؛ من مبدأ الصناعة والتصدير وتقليل فاتورة الاستيراد لحل أزمة الدولار.



واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "هناك بعض التجار يسعون لخلق أزمات في الأسواق، وكل من يحتكر السلع سيتم محاكمته ومحاسبته.. والمواطن يقف بجانب وطنه لتجاوز الأزمات".

