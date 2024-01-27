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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خصومات كبيرة.. الداخلية تزف خبرا سارا للمواطنين

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) اعتباراً من 7 يناير 2024 ولمدة شهر للاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذًا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضًا فرعيًا) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة في المبادرة. 

تخفيضات على السلع الغذائية

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة. 

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين .

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية .

 

 

الإدارة العامة لشرطة التموين السلع الغذائية السلاسل التجارية المنافذ والسرادقات الموقع الرسمى لوزارة الداخلية توافر السلع تخفيضات على السلع شرطة التموين

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