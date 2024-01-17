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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منظومة رقمية| متحدث الحكومة يكشف مفاجأة جديدة بشأن أسعار السلع.. فيديو

السلع
السلع

تحدّث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

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وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": ستكون هناك قرارات إيجابية سيتم إعلانها بعد اعتمادها.

 

وأضاف: "القرارات ستكون إيجابية وستصب في صالح دعم القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة"، مشيرًا إلى أن هناك تطورات إيجابية سيتم إعلانها".

 

وبشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، اختتم متحدث الوزراء قائلا: الفترة المقبلة ستشهد ضبط أسعار السلع في الأسواق، وذلك وفق منظومة رقمية تعتمد على تجميع البيانات وتسجيل معلومات المنتج والشركات.


وتابع: "عندي خبر إيجابي، وهو أنه خلال الاجتماع وزير السياحة والآثار أعلن خلال الاجتماع أثناء استعراضه لأبرز النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة لدعم النشاط السياحي، أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 14 مليوناً و906 آلاف سائح.

 

واسترسل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: وَفِدَ خلال الربع الرابع من 2023 نحو 3.6 مليون سائح، بمعدل زيادة 8% لنفس الفترة من العام السابق.

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