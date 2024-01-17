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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: نسعى لزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% ..فيديو

مدبولي
مدبولي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مساعي من الدولة في محور الإصلاحات الهيكلية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص.

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وأضاف “الحمصاني”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، الدولة تعمل على تقديم حوافز للمستثمرين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من إجمالي استثمارات الدولة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك جهودا ورؤية شاملة للدول تم تفصيلها في وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وستسعى الدولة إلى تنفيذها بعد التوافق عليها بهدف مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بصورة مماثلة للوضع كما كان قبل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد أن رئيس الوزراء حريص على متابعة خطط ومعدلات التنفيذ في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية.

وتابع “رئيس الوزراء أكد على أهمية قيام الوزراء بمتابعة معدلات مشروعات القطاع الخاص والخطط الوطنية للتنمية بهدف تفاعل ومتابعة الأعمال المختلفة والتفاعل مع القطاع الخاص وتذليل أي عقبات أمام القطاع الخاص والحرص على متابعة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص من أجل رفع معدلات التنمية وتنفيذ كافة المشروعات”.
 

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