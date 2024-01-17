لحل أية مشكلات ..الحكومة: تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج خاصة مشروعات القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، باستعراض اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، والتي تخدم قضايا العمل الوطني والإقليمي والدولي، ولاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في ظل تحرك الدولة المصرية باتجاه استقرار الأوضاع في المنطقة.

وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مباحثات الرئيس ورئيس وزراء المملكة المتحدة، خلال اتصال هاتفي، حول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وتأكيد الرئيس مسئولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية.

ونوه بأن هذه القضية كانت محور الحديث أيضا خلال لقاء سيادته مع وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، حيث توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة، والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما انتهت إليه القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي شارك فيها السيد الرئيس، بشأن التوافق على الرفض القاطع لأية مساع أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى لقاء رئيس الجمهورية بـ "وانج يي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، حيث أثنى رئيس الوزراء على ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء بشأن العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع "بريكس"، ومبادرة الحزام والطريق.

وفي الشأن المحلي، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى قيامه بتفقد ميناء السخنة وعدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مؤكدا أن ما شهده في ذلك الميناء يُمثل "مُعجزة هندسية حقيقية"، وأن ميناء السخنة سيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم، كما أثنى رئيس الوزراء على ما رآه خلال جولته داخل المنطقة الاقتصادية، التي شملت زيارة 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، والتي تضيف طاقات إنتاجية كبيرة مع تنويع المنتجات بما يخدم الصناعة الوطنية والتصدير.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه بجولة تفقدية في مطلع الأسبوع الحالي في مشروعات للإنتاج الحيواني بالعامرية بالإسكندرية، والإنتاج الزراعي بالنوبارية بالبحيرة، مؤكدا أن هذه الزيارة استهدفت متابعة المشروعات في مجال توسيع الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، للتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو لها، باعتبارها ترتبط باستثمار الإمكانات الوطنية وتنمية الموارد، لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، دعماً للاقتصاد المصري.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتشديد على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج لإلقاء الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مشروعات القطاع الخاص، والعمل على حل أية مشكلات وإزالتها، ومواجهة أي تحديات تطرأ في هذا الشأن، وذلك في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى دفع العمل بمختلف المشروعات وتيسير الإجراءات، في إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة، وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص.

