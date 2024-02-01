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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال العاصمة الإدارية يبحث إقامة معرض للسلع مع رئيس غرفة الصناعات الغذائية

صدى البلد

التقت عايدة محي الدين، رئيس اتحاد عمال العاصمة الادارية الجديد،  المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لبحث اقامة معرض للسلع الغذائية،  وذلك بحضور احمد الجوهرى، سارة نصر، اعضاء هيئة مكتب العاصمة الادارية.


تناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات  المقدمة من الاتحاد المحلي  الفترة القادمة داخل العاصمة، وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة والتى تستهدف توفير معارض للمواد الغذائية داخل العاصمة الادارية.

 

وأكدت عايدة محي الدين، انه تم خلال اللقاء عرض مقترحات اتحاد عمال العاصمة لإقامة عدد من معارض المواد الغذائية المدعمة داخل العاصمة وتوفير جميع السلع.

 

من جانبهم أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات خلال اللقاء، أنهم يلمسون بشكل جاد جهود الدولة  لدعم قطاع الصناعة، والحرص على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة، مرحبا بعرض اتحاد عمال العاصمة الادارية الجديد لإقامة معرض للسلع الغذائية.

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