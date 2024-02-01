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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إمكانيات السيارات المناسبة لكبار السن.. صور

تعرف علي إمكانيات
تعرف علي إمكانيات السيارات المناسبة لكبار السن

قيادة السيارات لا تقتصر علي أحد سواء كان صغير في السن أو كبر في السن، ونلاحظ أن هناك عدد كبير من كبار السن يقودون سيارات بإصدارات مختلفة علي الطرق السريعة، ولكن أغلب الكبار في السن لا يعرفون تعليمات القيادة السليمة، بالإضافة إلى أنهم يقومون بقيادة أي نوع من السيارات وهذا خطئ كبير لان كبار السن يجب ان يقوموا بشراء سيارات بإمكانيات معينة .

 تعرف علي إمكانيات السيارات المناسبة لكبار السن

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وبالتالي يجب ان يراعي كبار السن بعض المعايير عند شراء سيارة، لتلبي احتياجاتهم في هذا السن للوصول الي قيادة سليمة بدون خطئ او حوادث .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري إمكانيات السيارات المناسبة لكبار السن :

 تعرف علي إمكانيات السيارات المناسبة لكبار السن

1- شراء سيارة ذات حجم صغير :

يجب عند شراء سيارة لـ كبار السن ان تكون ذات حجم صغير ، ولك حتي يتمكن سائق السيارة من رؤية جميع أبعاد السيارة ومحيطها وبالتالي يجب ان يكون طول السيارة المنسبة 4 متر ونصف، وان يكون ارتفاعها 1.50 متر ، والا يقل ارتفاع المقعد عن 47 سم .

2- الحصول علي سيارة مزودة بـ ناقل حركة أوتوماتيك :

 تعرف علي إمكانيات السيارات المناسبة لكبار السن

عند التفكير في شراء سيارة الي كبار السن يجب ان تعمل بناقل حركة أوتوماتيك لوفير السهولة والراحة لقائدها وعدم تشتيت انتباه، مقارنة بالسيارات التي تحتوي علي ناقل حركة مانيوال والتي تحتاج الي تركيز ومجهود كبير في قيادتها .

3- توافر أنظمة مساعدة القيادة بالسيارة :

 تعرف علي إمكانيات السيارات المناسبة لكبار السن

السيارات التي يريد كبار السن شراءها يجب ان تكون مزودة بـ أنظمة قيادة مساعدة  من اجل توفير الراحة المطلوبة لقائد السيارة من كبار السن .

4- ضرورة وجود هذه المميزات بالسيارة :

 تعرف علي إمكانيات السيارات المناسبة لكبار السن

توافر كاميرا بالسيارة يمنع اصطدام كبار السن بالسيارات الأخرى في حالة الرجوع للخلف ،  بالإضافة الي توافر حساسات للركن بالسيارة، ونظام تحذير من النقاط العمياء، ونظام للمساعدة على الخروج من موضع صف السيارة.

5- وجود تلاجه بتابلوه السيارة :

 تعرف علي إمكانيات السيارات المناسبة لكبار السن

وجود ثلاجة بتابلوه السيارة يسهل علي كبار السن حمل أدويتهم معهم بدون الخوف من تلفها ، وبذلك يحصلون أيضا علي ادويتهم حتي لا يحدث لهم أي انتكاسة اثناء القيادة علي الطرق السريعة .

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