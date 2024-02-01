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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملابس حريمي.. حيلة شيطانية لسرقة جواهرجي العياط

صدى البلد

ابتكر لصان حيلة شيطانية لسرقة محل جواهرجي بمدينة العياط حيث ارتديا ملابس حريمي لاخفاء ملامحهما إلا أنهما ألقي القبض عليهما قبل تنفيذ مخطتهما. 

التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بجنوب الجيزة كشفت ملابسات الواقعة بعدما تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغا بضبط شخصين، مقيمين بدائرة المركز أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الآخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين" حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز.

 

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تم الانتقال والفحص وضبط الجناة وبمواجهتما قررا بقيامهما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات المشار إليه على النحو المشار إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحفظت قوة من مباحث الجيزة، على كاميرات المراقبة في محيط المحل الذي خطط المتهمان لسرقته لتحديد ملابسات الواقعة، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات. 

جواهرجي سرقة محل جواهرجي العياط النيابة العامة

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