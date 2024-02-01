قطر تعلن ردا إيجابيا من حماس على اقتراح وقف إطلاق النار

ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن حماس أعطت "تأكيدا إيجابيا مبدئيا" لاتفاق وقف إطلاق النار المقترح الذي يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

أعرب ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، عن تفاؤله بشأن هذا التطور، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على الفرضية التي تؤدي إلى وقف محتمل للأعمال العدائية. واعترف الأنصاري بالتحديات المقبلة لكنه أعرب عن أمله في الحصول على أخبار إيجابية في الأسابيع المقبلة.

لكن مسئولا قطريا أكد أنه في حين تلقت حماس الاقتراح بشكل إيجابي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن، وهم ينتظرون ردا رسميا من الحركة.