إجراءات أمريكية عاجلة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر

قدمت القيادة المركزية الأمريكية معلومات مفصلة بشأن الحوادث في البحر الأحمر. وأفادت القيادة بالاشتباك مع طائرة بدون طيار (UAV) وإسقاطها بنجاح فوق خليج عدن، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

في وقت لاحق من اليوم نفسه، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات مستهدفة، فدمرت مركبة سطحية بدون طيار تابعة للحوثيين مدعومة من إيران في البحر الأحمر. وحددت القوات الأمريكية السفينة الأمريكية متجهة نحو الممر الملاحي الدولي، معتبرة أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. تم ضرب USV وتدميرها بعد ذلك دفاعًا عن النفس، مما أدى إلى انفجارات ثانوية كبيرة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، ومن المرجح أنهما استهدفا سفينة M/V Koi في البحر الأحمر. ولحسن الحظ، سقطت الصواريخ في الماء دون إصابة السفينة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة M/V Koi أو سفن التحالف في المنطقة المجاورة. M/V Koi هي سفينة شحن مملوكة لبرمودا وترفع العلم الليبيري.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن إجراءاتها تهدف إلى حماية حرية الملاحة، وضمان سلامة المياه الدولية لكل من السفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.