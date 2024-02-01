فيتوريا يفاجئ اتحاد الكرة بـ شرط صادم لفسخ عقده مع منتخب مصر

اعلن ماهر همام نجم الاهلي ان اتحاد الكرة عقد جلسة مع فيتوريا لفسخ التعاقد معه.

وكتب همام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"| اتحاد الكره عقد جلسه مع روي فيتوريا من أجل فسخ التعاقد معه .. لكن فيتوريا طلب الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملاً بقيمة 600 ألف يورو تساوي راتب 3 أشهر من أجل فسخ التعاقد .. ومن المفترض ان يعقد اتحاد الكرة جلسة أخرى مع روي فيتوريا خلال ساعات للتنازل عن الشرط الجزائي أو جزء منه".



أكد الإعلامي إسلام صادق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لم يكن في كامل تركيزه أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" روي فيتوريا يرغب في الرحيل عن المنتخب الوطني منذ فترة طويلة خاصة بعد تلقيه عرضا من نادي الشباب السعودي بمقابل مادي كبير".

وأضاف:"ما علمته أن البرتغالي روي فيتوريا تفاوض مع الشباب السعودي قبل مواجهة غانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ".