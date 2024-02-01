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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الجيش الأوكراني يدعو إلى إعادة التسليح التكنولوجي.. تفاصيل

صدى البلد

كتب قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوزني، مقال رأي نشرته شبكة سي إن إن، أكد فيه على الحاجة إلى "نظام دولة جديد تمامًا لإعادة التسلح التكنولوجي". والجدير بالذكر أن المقال لا يشير إلى الخلاف المبلغ عنه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي أو الإعلان المتوقع عن إقالته.

وتأتي دعوة زالوزني لإجراء إصلاح كبير في القدرات العسكرية لأوكرانيا وسط تقارير من شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصادر داخلية، تتوقع إقالته الوشيكة من قبل الرئيس زيلينسكي. وإذا تحققت هذه الخطوة فإنها تشكل تغييراً كبيراً في القيادة العسكرية الأوكرانية أثناء الغزو الروسي المستمر.

وفي مقال الرأي، تناول زالوزني التحدي الهائل الذي يواجه القوات المسلحة الأوكرانية، وشدد على الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام جديد لإعادة التسلح التكنولوجي. ويقترح جدولا زمنيا مدته خمسة أشهر لتحقيق هذا الهدف الطموح، مؤكدا أن الشركاء الدوليين لديهم وجهة نظر مماثلة بشأن هذه المسألة.

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