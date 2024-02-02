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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاد الله: الأهلي أخطأ بملف حراسة المرمى..وكان يجب وضع شرط بعقد فيتوريا

صدى البلد

 

أكد خالد جادالله، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي كان عليه ضم حارس مرمى قوي منذ فترة طويلة، من أجل المنافسة بقوة مع محمد الشناوي، مشيرًا إلى أن الفريق يتعرض حاليًا لأزمة حاليا خصوصا بعد التراجع أيضا عن ضم محمد أبوجبل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأزمة منذ بداية الموسم، ومع رحيل علي لطفي كان لابد من ضم حارس مرمى قوي وصاحب خبرات، النادي كان يحتاج لحارس حتى في وجود محمد الشناوي من بداية الموسم".

وأضاف: "الأهلي كان في حاجة لحارس مرمى قوي، خصوصا في ظل نقص الخبرات لدى مصطفى شوبير وحمزة علاء، خصوصا أنه من الصعب عليهما تحمل الصعاب وقوة المنافسات المقبلة، كان يجب الابتعاد عن المخاطرة، والتعاقد مع حارس مرمى قوي صاحب خبرات قوية".

وواصل: "المنافسات المقبلة ستكون قوية، والأهلي يسعى للتتويج بكل البطولات، ومركز حراسة المرمى يحتاج لوجود عنصر قوي وخبرة، ولم أجد تفسيرًا لعدم التعاقد مع حارس في يناير، مع ضرورة المحافظة أيضا على العناصر الشابة مثل مصطفى شوبير وحمزة علاء، والأخير سينضم للمنتخب الأوليمبي، وستكون الأزمة حال تعرض مصطفى شوبير للإصابة".

وزاد: "كان يجب وضع العديد من الاحتمالات لقرار عدم التعاقد مع حارس مرمى، والاحتمال الأسوأ يكون في البداية حتى يتم تفادي أي أزمات".

وأكد خالد جادالله أنه من الصعب تقلد علي معلول شارة القيادة في ظل الاعتماد على أسس معينة، والأمور لا تخضع لعامل التكريم مطلقًا، وتكريم أي لاعب يكون بعيد عن الشارة خصوصا أن هناك لاعبين تريد الحصول على الشارة لأنها تكتب في تاريخ أي لاعب، مشيرا إلى أن هناك جوانب آخري لتكريم معلول بعيدا عن الشارة وعدم التعدي على حق لاعبين آخرين.

وحول رأيه في فيتوريا، علق قائلا: "منتخب تونس أقال مدربه لأنه وضع شرطًا يفيد أنه حال عدم وصوله للمربع الذهبي يرحل، وتمت إقالته بدون أزمات، لكن روي فيتوريا عقده مع اتحاد الكرة كبير، وكيف يتم وضع شروط جزائية على الوصول لكأس العالم، وليس على أول بطولة سيخوضها المدرب البرتغالي مع منتخب مصر".

وأضاف: "هناك خطأ من جانب مسئولي اتحاد كرة القدم، وما هو الهدف الذي لعبنا من أجله أمم إفريقيا، كان لابد أن يكون هناك مصارحة بأهدافنا سواء بالوصول للنهائي أو المربع الذهبي، كان لابد من كتابة شروط معينة في العقد مع فيتوريا".

وشدد خالد جادالله، أنه كان يجب وضع شرط صريح في عقد فيتوريا بحتمية وصوله للمربع الذهبي في أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك فكر فني أو لعب جماعي في أداء المنتخب المصري خلال منافسات أمم إفريقيا.

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