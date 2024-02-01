بيان عاجل لحماس بشأن منع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول أمريكا

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظر دخول الفلسطينيين المنتمين لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية.

واعتبر الحركة في بيان، مثل هذة القرارات معادياً للشعب الفلسطيني، واستمراراً لنهج إدارة الرئيس بايدن في التضييق عليه.

وأتمت الحركة بيانها قائلة: هذا القرار المنحاز والذي يخدم العدو الصهيوني في حربه الشاملة على شعبنا الفلسطيني، يضع إدارة الرئيس بايدن في خانة الشريك للاحتلال النازي.